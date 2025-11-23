نائب:أغلبية الإطار مع ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الأحد، أن هناك أغلبية داخل قوى الإطار التنسيقي داعمة لترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً إلى وجود أربع نقاط أساسية تعزز هذا الخيار.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “قرار مجلس شورى حزب الدعوة بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة لم يأتِ اعتباطاً، بل جاء مستنداً إلى وقائع ومعطيات واضحة، وهناك أغلبية داخل قوى الإطار تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “المالكي يمتلك تجربة مهمة في إدارة الدولة ومؤسساتها، كما يتمتع بعلاقات واسعة مع القوى الوطنية كافة، فضلاً عن إدراكه لطبيعة التحديات التي يمر بها العراق في ظل الأجواء الإقليمية والدولية الحالية”.وأشار الساعدي إلى أن “المالكي لديه كذلك خطة عمل متكاملة لإدارة الملف الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة”، مؤكداً أن “دعم حزب الدعوة لترشيحه يمثل خطوة واضحة وثابتة، ما يجعله الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة”.

