نائب:أغلب النواب يطالبون اعتماد التصويت الإلكتروني وعدم تكراء أخطاء الحلبوسي

نائب:أغلب النواب يطالبون اعتماد التصويت الإلكتروني وعدم تكراء أخطاء الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب المستقل هادي السلامي، الأربعاء، رئيس البرلمان القادم بعدم تكرار أخطاء المخلوع محمد الحلبوسي في اتخاذ القرارات والتصويتات بالمطرقة. وقال السلامي في حديث  صحفي، إن “شروط أغلب أعضاء مجلس النواب بعد اختيار رئيس جديد للبرلمان هو اعتماد التصويت الإلكتروني أثناء الجلسات لضمان حقوق الشعب العراقي”. وأضاف، أن “جميع القرارات كانت تتخذ بواسطة المطرقة، وأن أغلب القرارات التي كانت تتخذ لم تكن صحيحة وهناك دعاوى امام المحكمة الاتحادية بخصوص بعض التصويتات والقوانين”.وأشار إلى أن “تفعيل التصويت الإلكتروني في مجلس النواب العراقي مشروع وذات أهمية كبيرة ويجب على مجلس النواب العراقي أن يأخذ هذه المطالبات على محمل الجد والسعي لتفعيل التصويت الإلكتروني في أقرب وقت ممكن “. وصنف النائب المستقل ناظم الشبلي في تصريح سابق ، المرحلة النيابية لمحمد الحلبوسي بالأسوأ في تاريخ البرلمان، مشيرا إلى أن اداء رئاسة مجلس النواب برئاسة المقال محمد الحلبوسي لم تكن موفقة في تشريع القوانين .

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