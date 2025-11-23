نائب:أفشل وأفسد دورة برلمانية هي الخامسة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأحد، أن البرلمان السابق لم يكن بمستوى المطلوب من حيث الرقابة والتشريع، مشيرا إلى أن ضعف الأداء البرلماني انعكس سلبا على عمل الحكومة والخدمات المقدمة للمواطنين.  وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “البرلمان السابق لم يمارس دوره الرقابي بشكل فعال ولم ينجز التشريعات المهمة التي ينتظرها الشعب ، مبينا أن غياب الرقابة والتشريع أدى إلى تراكم الأخطاء وتراجع مستوى الأداء الحكومي”.  وأضاف أن “البرلمان القادم مطالب بأن يكون أكثر جدية في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي وأن يعمل على تصحيح المسار بما ينسجم مع تطلعات المواطنين”. 

