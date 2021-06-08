نائب:أكثر عمليات الاغتيال ضد الناشطين والصحفيين وضباط جهاز المخابرات وقعت في “عهد الكاظمي”

نائب:أكثر عمليات الاغتيال ضد الناشطين والصحفيين وضباط جهاز المخابرات وقعت في “عهد الكاظمي”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت ، الثلاثاء، أن أكثر عمليات الاغتيال وقعت في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقالت جودت في تصريح صحفي، إن “اكثر الذين اغتيلوا من ناشطين وغيرهم وقعت في عهد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.وأضافت أن “الحكومة أدخلت الشعب بازمات نفسية واقتصادية”، مشيرة إلى أن “الحكومات السابقة والحالية عجزت عن توظيف الاقتصاد العراقي بالشكل الصحيح بل ساهمت في زيادة نسب الفساد والاغتيالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *