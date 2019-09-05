نائب:أكثر من 10 حقول نفطية في الإقليم يتم تهريب نفوطها من قبل حزب بارزاني

نائب:أكثر من 10 حقول نفطية في الإقليم يتم تهريب نفوطها من قبل حزب بارزاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن حركة المستقبل الكردستانية سركوت شمس الدين، الخميس، ان اكثر من 10 حقول نفطية هي خارج سيطرة حكومة اقليم كردستان.وبين شمس الدين  في حديث صحفي ، ان “اغلب الحقول في عين زالة والشيخان واخرى في مناطق زاخو هي تحت سيطرة اشخاص يدعون انتمائهم في الحزب الديمقراطي الكردستاني ويقومون ببيعه وتهريبه دون علم حكومة الاقليم وبغداد ايضا”.واضاف ان “الحكومة المركزية مطالبة بتحديد موقفها بالسرعة لان هذه الكميات والاموال هي خارج المراقبة الحكومية، وبالتالي يجب وضع خطة عاجلة لمنع هذه الجماعات”، حسب تعبيره.

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