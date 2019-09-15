نائب:أكثر من 100 نائب لم يحضروا جلسات البرلمان منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن

نائب:أكثر من 100 نائب لم يحضروا جلسات البرلمان منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاحد، عن تغيب أكثر من 100 نائب ونائية عن جلسات مجلس النواب لثلاثة فصول تشريعية متتالية.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “تغيب النواب عن جلسات مجلس النواب وعدم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم حصل بسبب ضعف الحلبوسي والمجاملات السياسية”، لافتا إلى إن “أكثر من 100 نائب ونائبة لم يحضروا جلسات البرلمان منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن”.وأضاف أن “النواب المتغيبين عن الجلسات هم من رؤساء الكتل السياسية والوزراء السابقين والمحافظين”، كشفا عن “وجود خمسة نواب لم يقوموا بتأدية اليمين الدستوري حتى الآن”.واوضح الخبير القانوني علي التميمي، في وقت سابق، الاجراءات التي تتخذ بحق زعماء الكتل المتغيبين عن جلسات البرلمان، مبيناً ان القانون لا يميز بين عضو وزعيم كتلة، فجميع من حصل على عضوية البرلمان يجب ان يخضع للقانون.

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