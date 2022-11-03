نائب:أموال الأمن الغذائي ذهبت إلى جيوب حيتان الفساد

نائب:أموال الأمن الغذائي ذهبت إلى جيوب حيتان الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب جاسم الموسوي، الخميس، قانون الامن الغذائي هدرا للمال العام وذهب إلى جيوب حيتان الفساد.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “قانون الامن الغذائي هو أحد أبواب الهدر بالمال العام والذي استغل من قبل حيتان الفساد ، مبينا أن “الشعب العراقي لم ير  10% من الفقرات والتخصيصات المالية الضخمة التي كانت ضمن القانون”. وأضاف، ان “مسلسل السرقات والصفقات الضخمة مستمر ، مستدركا بالقول: أن ما خفي كان اعظم من خلال الأموال السائبة وغير المسيطر عليها من حكومة تصريف الاعمال السابقة”. وتابع الموسوي، أن “السلة الغذائية لم يضاف عليها أي تغير او زيادة فيها، ولم يتم اصدار أوامر التعينات الخاصة في العقود والأجور اليومية والاوائل والشهادات والمحاضرين”.وكان النائب المستقل باسم خشان، قد تحدث، في وقت سابق، عن وجود فقرات زجت في قانون الامن الغذائي كان الهدف منها هو سرقة مبالغ كبيرة من أموال العراق.

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