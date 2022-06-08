نائب:أموال قانون الأمن الغذائي ذهبت إلى جيوب حيتان الفساد

نائب:أموال قانون الأمن الغذائي ذهبت إلى جيوب حيتان الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الأربعاء، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بأكبر خطة ممنهجة لشرعنة عمليات الفساد، مبينا ان القوى السياسية المتبنية للقانون وعدت بصرف مبالغ كبيرة لقنوات فضائية مقابل التطبيل للقانون.وقال السوداني في حوار متلفز ، إنه “لغاية الآن لا نعلم ما الذي تريده الحكومة من سن هكذا قانون ومها هي خططها التفصيلية ضمن الامن الغذائي”.واضاف ان “القانون استغل اكبر وفرة في تاريخ العراق كان من المؤمل ان تحدث طفرة في اقتصاد العراق وطوعها لصالح عمليات فساد ممنهجة ضمن اطر تشريعية”.واشار السوداني الى ان “القوى السياسية المتبنية للقانون وعدت بمنح صفقات لرجال أعمال وفاسدين فضلا عن منح قنوات فضائية ووسائل اعلام مبالغ ضخمة لجمج تاييد جماهيري لتمريره”.

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