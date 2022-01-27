نائب:أموال وزارة التربية ذهبت إلى جيوب الحلبوسي والسامرائي

نائب:أموال وزارة التربية ذهبت إلى جيوب الحلبوسي والسامرائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل باسم خشان، الخميس، أن فساد وزارة التربية يبدأ من الهرم وينتهي بالمساعدين ، مشيرا الى أن الأموال التي انفقت على عقود المدارس تكفي لسد حاجة العراق بشكل كامل.وقال خشان في تصريح صحفي، إن “هناك فساد كبير في عقود بناء المدارس وفساد في عملية تهديم المدارس القديمة والمتهالكة مما ساعد على اللجوء للمدارس الطينية وخصوصاً في الأرياف “.وأشار الى أن“ اموال الوزارة ذهبت الى  جيوب محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي ، واكد النائب ،على وجود هدر مالي كبير في أموال الدولة من قبل وزارة التربية”، مبينا ان “ما أنفق من أموال على عقود المدارس يكفي لسد حاجة العراق بشكل كامل من مدارس جديدة”.ولفت خشان الى أن “الفساد موجود في جميع عقود وزارة التربية وخصوصاً عقود بناء المدارس الحديثة”.تجدر الإشارة إلى أن احصائيات كشفت في وقت سابق عن وجود أكثر من 2000 مدرسة طينية تنتشر في عدد واسع من المحافظات والمدن العراقية. 

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