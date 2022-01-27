نائب:أموال وزارة التربية ذهبت إلى جيوب الحلبوسي والسامرائي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
روسيا تندد بـ»هستيريا» أمريكا وأوروبا بشأن الاجتياح الروسي المفترض لاوكرانيا
البنتاغون:8500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد للتوجه إلى أوكرانيا
الدفاع الإماراتية:اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين تجاه إبو ظبي
غوتيريش يأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا
غداً..الجامعة العربية تبحث الاعتداء الحوثي على أبو ظبي
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الإطار التنسيقي:س”نرجع” سعر صرف الدولار إلى سعره السابق
نائب سابق:الحكومة تعتمد في صرف الموازنة على نظام 1 / 12
الموارد المائية:نعمل على الاستفادة القصوى من الإطلاقات المائية
وزارة النفط:(740) مليار دولار دخلت خزينة الدولة خلال العشر سنوات الماضية من جولات التراخيص
العراق أكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال الشهر الماضي
-
- رياضية
- تحقيقات
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
-
- متابعات خاصة
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
-
- منوعات
- صورة وتعليق
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
احفظوا ” وجوه” جزء من خونة العراق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
-
- اذاعة INN