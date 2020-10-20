نائب:أهداف سياسية وراء تعطيل عمل المحكمة الاتحادية

نائب:أهداف سياسية وراء تعطيل عمل المحكمة الاتحادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بيّن النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، الهدف السياسي وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا.وقال الزجراوي في حديث صحفي، إن “هناك هدفاً سياسياً وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا، فهذا التعطيل يعرقل إجراء الانتخابات المبكرة والانتخابات بصورة عامة، فلا يمكن إجراء أي انتخابات والمحكمة معطلة”، مشيراً إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.وبيّن، أن “هناك قضايا وخلافات لا يمكن حلها إلا من خلال قرارات تصدر عن المحكمة الاتحادية، فهناك أيضا قوى تريد بقاء هذه الخلافات والقضايا معلقة، ومن أجل أهداف شخصية وحزبية ايضاً”، مؤكداً “وجود مساع برلمانية لحسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت”.

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