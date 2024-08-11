نائب:إتفاقية النقل الجوي بين العراق وسوريا أضرت بالعراق اقتصادياً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار، الأحد، عن خطورة فقرة في اتفاقية النقل الجوي بين العراق وسوريا، مؤكدا ان هذه الفقرة تضر الناقل الوطني العراقي اقتصاديا بشكل خاص، والعراق بشكل عام.وقال عبد الجبار في حديث صحفي، إنه “قبل أكثر من عام تم تعيين رئيس طيران مدني غير مدرك بأمور الطيران المدني والقوانينه والتبعات لسبب ما فقرته حديث، شخص غير متخصص ولم يعمل بهذا المجال بنشاط”.وأضاف عبد الجبار، “وخلال فترة وجود هذا الشخص، وقع العراق على العديد من الأشخاص الذين لديهم العديد من الاضرار الاقتصادية على العراق ومن ثم يأتي كل ذلك بين العراق ومثله”.وتابع عبد الجبار، أن “فقرة (الحرية الخامسة فساعدا) وتأخذ ركابا وتطير بهم الى دول داخلية أخرى” بين المحافظات العراقية، وبالتالي تحرم الناقل الوطني العراقي من القيام بهذا الدور وتضره عدوا”.وأوضح عبد الجبار، أنه يعاني من أن “الطيران السوري أيضاً مستقل عن نفسه، وبالتالي ليس من المجدي ان يوقع العراق على استخدام جوي بهكذا امتيازات مع دولة تملكها بمفردها في مجال الطيران”، داعياً إلى “إعادة جزئيا إلى تصحيحها وتتعدد هذه الفقرة منها، من أجل” تسارعها في التربية”.