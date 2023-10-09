نائب:إتفاقية قناة خور عبدالله “خيانة للعراق”

نائب:إتفاقية قناة خور عبدالله “خيانة للعراق”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  وصف النائب احمد رحيم، الاثنين،  اتفاقية خور عبدالله بالخيانة لحقوق العراق الملاحية.وقال رحيم في حديث صحفي،ان “هناك حراكا نيابيا يجري منذ ايام  من اجل جمع تواقيع لإلغاء اتفاقية خور عبدالله مع الكويت”، لافتا الى ان” هناك دعما لهذه الخطوة التي تجسد دعم وطني لحقوق البلاد”.واضاف،ان “الاتفاقية بمضامينها تمثل ظلما جائرا وخيانة لحقوق العراق الملاحية بالاضافة الى تاثيرها على مستقبل موانئ البصرة التي تشكل شريان اقتصادي للتجارة في البلاد”.واشار الى ان “الغاء الاتفاقية قرار وطني نابع من حرص النواب بمختلف التكتلات السياسية من اجل دعم خيار الحفاظ على الحقوق ومنها الملاحة في الخليج العربي”.وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت قبل اسابيع قرارا ببطلان اتفاقية خور عبدالله مع الكويت في خطوة دعمت من قبل الشارع العراقي.

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