نائب:إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات

نائب:إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب صلاح التميمي، اليوم الخميس، إجماع الأطراف السياسية على تعديل قانون الانتخابات.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “الأطراف السياسية أجمعت على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات”، مبينا أنه “تم تكثيف الجهود والاجتماعات حيال إنهاء هذا الملف”.وتابع، أنه “حال انتهاء العطلة التشريعية سيتم إقرار القانون، حيث تم البدء بالمراحل الأولى لتعديل القانون خصوصا من ناحية التوافق السياسي والاجتماعات”.

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