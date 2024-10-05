نائب:إتفاق سياسي على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

نائب:إتفاق سياسي على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، السبت)، بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.وقال الدهلكي في بيان، إن “عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان”، مطالباً بـ”ضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة”.وأوضح أنه “تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية”، لافتاً الى أن “هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم”.

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