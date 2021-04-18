نائب:إجراء الكاظمي باختيار بعض النواب لمناصب تنفيذية يخالف تصريحاته”الإصلاحية”

نائب:إجراء الكاظمي باختيار بعض النواب لمناصب تنفيذية يخالف تصريحاته”الإصلاحية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم الاحد، اجراءات مصطفى الكاظمي باختيار بعض أعضاء البرلمان للمناصب التنفيذية.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “الأحزاب السياسية رشحت بعض نوابها للمناصب التنفيذية بحكومة الكاظمي، بعضهم تم اختيارهم وتكليفهم بالمنصب“.وأضاف أن “اختيار وتكليف النواب بالمناصب التنفيذية، يأتي وفق المحاصصة الحزبية للكتل السياسية المشاركة بتشكيل الحكومة”، لافتا إلى إنه “لا يمكن لعضو مجلس النواب تسلم منصب تنفيذي، إلا بعد تقديم استقالته من عضوية البرلمان ،واكد النائب، إن إجراء الكاظمي هذا يكرس المحاصصة والطائفية ويخالف تصريحاته الاصلاحية وورقته البيضاء التي لم يتحقق منها شيء سوى الحاق الضرر بالعراقيين“.

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