نائب:إحالة مشروع لتحلية المياه في البصرة بقيمة 2.8 مليار دولار لشركة مفلسة

نائب:إحالة مشروع لتحلية المياه في البصرة بقيمة 2.8 مليار دولار لشركة مفلسة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عدي عواد، الثلاثاء، 06 آب، 2019، احالة تنفيذ مشروع لتحلية المياه في البصرة بقيمة 2.8 مليار دولار الى شركة مفلسة.ونصت وثائق صادرة من مكتب عواد، على أنه “تمت مفاتحة قاضي تحقيق النزاهة بالتحقيق بمعلومات عن افلاس شركة (باي ووتر) والتي تقدمت بعرضها لتنفيذ مشروع تحلية ماء البصرة بمبلغ (2.8) مليار دولار وهي شركة مفلسة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *