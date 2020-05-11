نائب:إحالة وزراء الصناعة والمالية والنفط في حكومة عبد المهدي إلى القضاء

نائب:إحالة وزراء الصناعة والمالية والنفط في حكومة عبد المهدي إلى القضاء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاثنين، ان مجلس النواب سيحيل ملفات تخص ثلاثة وزراء بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للقضاء لمحاسبتهم على التقصير.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “وزير الصناعة والمالية والنفط بحكومة عبد المهدي سيحيل البرلمان ملفاتهم للقضاء”، لافتا الى ان “هولا الوزراء عليهم ملفات تثبت تورطهم بالفساد والاضرار بالمال العام”.واضاف ان “البرلمان سيحيل تلك الملفات للقضاء خلال الايام المقبلة”، مبينا ان “وزير المالية السابق فؤاد حسين ابرز الشخصيات المتورطة بحكومة عبد المهدي بقضايا الفساد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *