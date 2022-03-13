نائب:إحالة وزير المالية إلى القضاء بتهمة الفساد

نائب:إحالة وزير المالية إلى القضاء بتهمة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، الأحد، عن إحالة وزير المالية علي علاوي إلى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة لارتكابه جريمة الأضرار بالمال العام ، وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “وزير المالية مشتبه به في الأضرار بالمال العام فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية ودعم الفئات الهشة نتيجة رفع سعر صرف الدولار”.وأضاف أنه “وبعد الاطلاع على حيثيات الموضع تبين أن وزارة المالية لم تخصص أي مبلغ للمواد الغذائية والفئات الهشة”، مبينا ان “ملف فساد وزارة المالية برمته تمت إحالته إلى الادعاء العام والجهات القضائية”.وكان السلامي أكد في وقت سابق، أن اولى خطواتنا الرقابية إحالة الوزراء المقصرين إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة بسبب وجود بعض الخروقات لشبهات فساد مالي.

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