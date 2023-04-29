نائب:إحالة 800 ملف فساد إلى القضاء

نائب:إحالة 800 ملف فساد إلى القضاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل هادي السلامي، السبت، عن إحالة 800 ملف فساد إلى القضاء وهيئة النزاهة خلال الفترة الماضية .وقال السلامي في حديث صحفي، إننا ”  احلنا أكثر من 800 ملف فساد كبيرة وخطيرة بعضها تتعلق بكبار المسؤولين إلى القضاء “.وأضاف أن ” هناك ملفات تم حسمها من بينها ملف وزارة البلديات وتم الحكم على ثلاث مسؤولين كبار “، وأشار إلى أن بعض الملفات المحالة تتعلق بهدر المليارات تتعلق بالحكومة السابقة “. وكان قد أعلن السلامي في وقت سابق ، عن تقديم طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لغرض استجواب وزير التجارة على خلفية الفساد في عقود السلة الغذائية “. 

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