نائب:إخلال الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل سيزيد من نسبة العجز في الموازنة

نائب:إخلال الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل سيزيد من نسبة العجز في الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب المستقل أحمد مجيد الشرماني،الثلاثاء ، من مغبة  خرق اتفاق النفط بين بغداد واربيل ضمن الموازنة ، مبينا ان تعزيز الموازنة من خلال موارد إضافية سينهي تلك المخاطر.وقال الشرماني في حديث  صحفي، أن ” الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل في تصدير 400 ألف برميل نفط سيكون عرضة للخرق في أي لحظة بسبب التجاذبات السياسية “. وأضاف أن ” هذا الأمر فيه مخاطر كبيرة على موازنة العام 2023 وعليه نطالب بدعم إيرادات الموازنة من منافذ أخرى والعمل على دعم الصناعة الوطنية “. واشار الى ان ” أي إخلال بالاتفاق النفطي بين بغداد واربيل سيزيد من نسبة العجز في موازنة العام المقبل لسنة 2024 “. لافتا إلى أن “ملف نفط الإقليم يشكل عقبة في العلاقات بين بغداد وأربيل في وقت اعتمدت فيه الحكومة العراقية في ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة”. وكشف النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، في حديث سابق، عن تسجيل تحالفه ملاحظتين بشأن قانون الموازنة، مبينا ان الموازنة تفتقد الى الأهداف الرئيسية فضلا عن عدم شمول رفع نسب الموارد غير النفطية. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *