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وزارة الكهرباء:إيقاف توريد الغاز الإيراني بعد استثمار الغاز العراقي
حزب بارزاني:الخلاف ما زال مستمر مع حزب طالباني بشأن نظام الكوتا
نائب:إخلال الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل سيزيد من نسبة العجز في الموازنة
كلاوات إطارية.. استبدال بعض الوزراء سيخضع لمعايير مهنية
بعد أن رفضت واشنطن زيارته..حسين:السوداني غير مهتم بزيارة البيت الأبيض!
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ميدفيديف:احتمالات اندلاع حرب نووية ما زالت قائمة
السودان..(1852)بين قتيل وجريح جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
إجلاء موظفي السفارتين الأمريكية والفرنسية من السودان
مصر والإمارات تؤكدان على مواصلة جهودهما إلى وقف القتال في السودان
سعادة الاستاذ منيف علي حسين مع الجالية العراقية في عمان
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وزارة الكهرباء:إيقاف توريد الغاز الإيراني بعد استثمار الغاز العراقي
نائب:إخلال الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل سيزيد من نسبة العجز في الموازنة
القانونية النيابية:إقرار الموازنة أولاً ومن ثم العطلة التشريعية
نائب:نسعى إلى تخفيض العجز المالي في الموازنة إلى 20%
بالوثائق..نائب كردي يكشف سرقة حكومة البارزاني لحقول نفط كركوك ويطالب بالتحقيق
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جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
الشابات العراقيات في رمضان بعمان
وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
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وزير التجارة يعرض خدمات وزارته أمام شركة الأويس الإطارية
مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير
قشمريات السوداني بالإصلاح الاقتصادي ..مضاعفة تخصيصات الرئاسات في موازنة 2023
#حكومة الصمون..تقرر (120) صمونة شهريا لكل عراقي
المالكي كارثة العراق ودماره
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- اذاعة INN