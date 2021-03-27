نائب:إدراج مبالغ الإجازات المتراكمة لضباط ومراتب الجيش في موازنة 2021

نائب:إدراج مبالغ الإجازات المتراكمة لضباط ومراتب الجيش في موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، عما اسماها “البشرى” الى منتسبي الجيش العراقي ( ضباط ومراتب ) بأدراج مبالغ الاجازات المتراكمة في الموازنة  الاتحادية لعام 2021.وقال الدهلكي في بيان صحفي، انه “استمرارا لجهودنا وتواصلنا منذ عام 2017 مع منتسبي الجيش العراقي ( ضباط ومراتب ) من اجل الحصول على حقوقهم والتي بدأت باستلام مبلغ مكافأة نهاية الخدمة عام 2019 ، فقد تكللت تلك الجهود اليوم بادراج مبالغ الاجازات المتراكمة في موازنة عام 2021 والتي ستصرف قريبا”.واضاف ان “العمل المستقبلي سيكون لحصول الجرحى على حقوقهم، والمراتب المتطوعين الذين لم يحالوا على التقاعد بسبب نقص في البيانات وكذلك تطبيق الفقرة ( 14 ) من قانون الموازنة لعام 2019 الخاصة بمساواة الراتب والحقوق التقاعدية مع نظرائهم المستمرين بالخدمة”.وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).

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