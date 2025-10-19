نائب:إرادة سياسة وراء تعطيل البرلمان

نائب:إرادة سياسة وراء تعطيل البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي،  اليوم الاحد ، عن وجود إرادة سياسية لاستمرار تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب،  مشيرا الى ان هناك عشرات القوانين تنتظر التصويت داخل البرلمان . وقال الخفاجي في حديث  صحفي ،ان” الخلاقات بين الكتل السياسية مؤشر على استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب “، مبينا أن “استمرار تجاهل عقد جلسات البرلمان العراقي يعود إلى غياب الإرادة السياسية “. وأضاف أن ” تعطيل الجلسات أضر مباشرة بعمل السلطة التشريعية في وقت ينتظر ملايين العراقيين اقرار القوانين التي تمس حياة المواطن،  مؤكدا ان “البلاد تمر  بتحديات اقتصادية ومائية تتطلب قرارات نيابية عاجلة “. وبين “هناك إرادة سياسية تقف وراء استمرار تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب في ظل وجود عشرات القوانين تنتظر التصويت داخل البرلمان”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *