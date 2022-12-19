نائب:إرسال 400 مليار دينار للإقليم من قبل السوداني خلافا للقانون والدستور

نائب:إرسال 400 مليار دينار للإقليم من قبل السوداني خلافا للقانون والدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد عضو مجلس النواب رائـــد المــالــكــي، الاثنين، تـحـويـل الحكومة الاتحادية لنحو 400 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان كرواتب لموظفيها بأنه قرار خاضع للأعراف السياسية الخاطئة السائدة وبعيد كل البعد عن الدستور والقانون.وقال المالكي في حديث صحفي، إن “إرسـال هذه المبالغ يعد مخالفة قانونية وخــطــوة غير دسـتـوريـة، لكونها بلا سند قانوني، فالعراق بلا موازنات لعامين متتالين 2021 و2022 ،وبالتالي لا يوجد نص يؤكد هذا التحويل”. وأضاف، أن “موازنة 2020 لا تنص على إرسال مبالغ وإنما تلزم الإقليم بتسليم عوائده النفطية وإجراء التسوية على ذلك وللسنوات السابقة أيضاً، أما الآن فلا يوجد نــص يجيز تـقـديـم تخصيصات للإقليم في ذمة الحكومة الاتحادية، لكون الإقليم لم يرسل  عوائده”.وأشار المالكي الى ان “قانون الإدارة المالية يلزم الإقليم وجـمـيـع المـحـافـظـات بتسليم كل  الموارد الاتحادية من نفط وضرائب وغيرها”.

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