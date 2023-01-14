نائب:إصدار قانون العفو من اشتراطات تمرير حكومة السوداني

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انخفاض الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
وزارة المالية:مشروع قانون الموازنة لا يزال في طور الإعداد
ائتلاف المالكي:أمريكا لاتسمح لشركة سيمنس الألمانية بتطوير المنظومة الكهربائية العراقية
صالح:سقف الإنفاق في موازنة 2023 سيتعدى حاجز الـ 150 ترليون دينار
ناشط سياسي:تهريب الدولار إلى إيران برا بكل سهولة
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العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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الأردن توجه دعوة للعامري بزيارتها
مصدر سياسي:إطلاق سراح اللص “هيثم الجبوري” القيادي في ائتلاف المالكي
الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
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