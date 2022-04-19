نائب:إعادة إجراء الانتخابات خيار صعب تنفيذه

نائب:إعادة إجراء الانتخابات خيار صعب تنفيذه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو مجلس النواب المستقل ياسر وتوت، اليوم الثلاثاء، على إمكانية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، في حال بقاء الانسداد السياسي.وقال وتوت، في حديث صحفي، ان “اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة خيار صعب في المرحلة الحالية، خصوصاً ان هذه العملية تحتاج لمبالغ طائلة وجهد امني وحكومي استثنائي، وقد تكون خيارات نتائج الانتخابات غير مرضية للاطراف التي ستتضرر منها كما حصل في انتخابات 2021”.وبين اننا “مع فك انهاء الانسداد السياسي الحالي بأقل الخسائر دون الذهاب الى الخيار الاصعب وهو الانتخابات المبكرة ، وحل الانسداد يكون من خلال الحوار والتفاوض بين الأطراف السياسية المختلفة، وخصوصاً بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري”، مضيفا “ونعتقد هذا الامر اسهل بكثير من الذهاب نحو اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة”.

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