نائب:إقالة أي محافظ فاشل بعد تقييمه من قبل الجهات الرقابية بضمنها البرلمان

نائب:إقالة أي محافظ فاشل بعد تقييمه من قبل الجهات الرقابية بضمنها البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعتمد إجراءات تستند على تقييمات تصدر من جهات رقابية رسمية يتم من خلالها عزل وإقالة رؤساء الحكومة المحلية المقصرين في أداء واجباتهم ومن تثبت عليهم تهم فساد مالية وإدارية، كاشفا في الوقت ذاته عن تسلم السوداني ملفات فساد خاصة بمحافظة كركوك.وأجرى عبدالله اليوم زيارة إلى الأطراف والقوى السياسية من المكونات الكوردية والعربية والتركمانية في كركوك، وقال نائب رئيس المجلس في تصريح للصحفيين على هامش الزيارة، انه زيارته تأتي أن تطلع هذه القوى والأطراف على المواضيع المتعلقة بالمحافظة، واللقاءات المنعقدة مع بعثة الأمم المتحدة في العراق بهذا الشأن، والخطوات المتخذة لتطبيع الأوضاع في كركوك وخاصة بما يخص الأراضي الزراعية وكيفية تعويض المزارعين.وأضاف أن لجنة المادة 140 من الدستور البرلمانية سيتم تفعليها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن موضوع ادارة المحافظة والخدمات كانت من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها مع تلك الأحزاب والقوى في كركوك اضافة الى مسألة انتخابات مجالس المحافظات والاستعدادات الجارية لإجرائها.ولفت عبدالله إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضع ملفا خاصاً بالمحافظات وتم فعلا إقالة أحد رؤساء الحكومات المحلية، مبينا أن السوداني عيّن شخصا للإشراف على هذا الملف.وتابع بالقول، “لقد سلمنا ملفات الفساد كاملة إلى رئيس مجلس الوزراء، وان الاخير أعتمد إجراءات لعزل واقالة المحافظين تتضمن بأن يتم ارسال 4 تقييمات إليه من قبل برلمانيين، وديوان الرقابة المالية، والتخطيط، والنزاهة”، مشيرا إلى ان ملفات تتعلق بمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري تم تسليمها الى تلك الجهات وسيصدر تقييمه على هذا الأساس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *