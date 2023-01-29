نائب:إقالة الحلبوسي أصبحت مطلب جماهيري

نائب:إقالة الحلبوسي أصبحت مطلب جماهيري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب المستقل هادي السلامي،الأحد، أن “اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي  امر وارد لدى عدد من النواب لأسباب منها عدم ادراج طلب ارتفاع سعر الدولار في جدول جلسات مجلس النواب ” .واضاف ان ” مسالة الاقالة بدأت تراود العديد من النواب خاصة في ظل عدم تجاوب رئاسة البرلمان مع طلب موقع من اكثر من 80 نائبا لوضع فقرة مناقشة وضع سعر الدولار في فقرات جدول الاعمال ” .واوضح السلامي، ان “البرلمان يمثل الشعب وعدم اضافة اي فقرة تخص وضع العملة بجدول الاعمال اضرار بمصالحه”. 

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