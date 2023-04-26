نائب:إقرار الموازنة قرب نهاية الشهر المقبل

نائب:إقرار الموازنة قرب نهاية الشهر المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب محمد صيهود السوداني، وجود توافق سياسي لتمرير الموازنة منتصف الشهر المقبل، مبينا ان اللجنة المالية ستكمل مناقشاتها مع المختصين الأيام الثلاثة المقبلة.وقال صيهود في تصريح صحفي،ان “اللجنة المالية النيابية ستستضيف اليوم وزيرة المالية وسيتبعها استضافة الوزراء المعنيين بالموازنة بهدف الاستماع الى مطالبهم ومقارنتها مع ماهو موجود وكذلك مع ماتم طرحه خلال القراءة الثانية من قبل أعضاء مجلس النواب ” . وأضاف ان “هذه الاستضافة سوف لن تستغرق ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم لغرض الإسراع بدفعها للتصويت”، وأشار السوداني الى انه “لم يتبق التصويت على مشروع القانون سوى أسابيع وسوف يتم التصويت النهائي قرب نهاية الشهر المقبل.

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