نائب:إقرار قانون تعديل سلم الرواتب أمر ضروري

نائب:إقرار قانون تعديل سلم الرواتب أمر ضروري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الخميس، ان تعديل سلم الرواتب الجديد مبني وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، وفيما لفت الى ان القانون سيرفع من الرواتب المتدنية للموظفين، بين انه يجري العمل عليه داخل أروقة البرلمان من اجل التصويت عليه.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “سلم الرواتب الجديد سيعمل على تقريب الفرق الشاسع لبعض المناصب الخاصة والموظفين الاخرين”، مشيرا الى أنه “سيتم مراعاة رواتب الطبقات المتدنية جدا من اجل رفع رواتبهم”.وتابع، أن “فرق الرواتب بين الموظفين العاديين والدرجات الخاصة يولد الطبقية التي تسبب المشاكل بين أبناء المجتمع الواحد”.وأضاف، أن “إقرار قانون تعديل سلم الرواتب هو امر ضروري وجاري العمل عليه داخل أروقة البرلمان من اجل التصويت عليه”.وكان الباحث الاقتصادي أحمد عيد، في تحدث في وقت سابق، أن “سلم الرواتب المُقر سابقاً في العراق ينطوي على الكثير من الهفوات والمشاكل، وفي مقدمتها الفوارق الطبقية التي أحدثها القانون بين موظفي الوزارات”.

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