نائب:إمكانية اختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية

نائب:إمكانية اختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجوى حميد، الأحد، إمكانية اختيار مرشح تسوية لتولي مهام رئاسة الجمهورية.وقالت حميد في حديث صحفي، إن “المفاوضات السياسية مستمرة للخروج من الانسداد السياسي الحالي والعبور بالعراق نحو بر الأمان”.وتابعت، أن “المفاوضات والتفاهمات على مستوى جميع الأطراف السياسية وليس لجهة دون أخرى، وهنالك مساعي لإبعاد المكوناتية في اختيار الشخصيات السياسية المسؤولة”.

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