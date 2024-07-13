نائب:إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس كركوك خطوة بالاتجاه الصحيح

نائب:إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس كركوك خطوة بالاتجاه الصحيح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله ،السبت، أن “انعقاد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك خطوة مهمة وهي في المسار الصحيح لإتمام عملية تسمية محافظة ورئيس لمجلس محافظة كركوك وباقي الوحدات الإدارية”، لافتاً إلى أن “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان كبيرا وقويا وذا تأثير على انعقاد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك”.وتابع أن “انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك سيكون خطوة لاستمرار عمل مجلس والسير نحو رسم ملامح اتفاق سياسي يرضي جميع الاطراف السياسية ويخرج بادارة تمثل مكونات كركوك جميعا”.من جهته؛ قال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد صالح في حديث، إن “انعقاد أول جلسة لمجلس محافظة كركوك هي خطوة في الاتجاه الصحيح ونحن نعمل مع باقي الكتل السياسية لغرض تشكيل ادارة كركوك من خلال تسمية محافظ ورئيس لمجلس محافظة كركوك”.وأضاف أن “طابع الجلسة كانت جلسة تشاورية ورفعت لغرض اتمام الاتفاق السياسي على تشكيل حكومة كركوك المحلية ضمن المدة القانونية”.ويرى عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك احمد رمزي في حديث، أن “انعقاد المجلس خطوة مهمة لاننا طوينا مرحلة وعقدة كانت تقف أمام انعقاد أول جلسة واليوم عقد اول اجتماع ونعمل مع باقي الكتل لان يتموا الاتفاق السياسي ونذهب لترشيح محافظ ورئيس مجلس ونكمل حلقة تشكيل ادارة كركوك ضمن المدة القانونية”.

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