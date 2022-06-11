نائب:إنهاء الأزمة السياسية بحل البرلمان

نائب:إنهاء الأزمة السياسية بحل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب محمد قتيبة، اليوم السبت، أن خيار حل مجلس النواب، هو احد الحلول المطروحة، للخروج من الازمة السياسية.وقال قتيبة في حديث صحفي، ان “الوضع السياسي في العراق حرج للغاية في ظل غياب التوافقات”، مشيرا الى وجود “مبادرات تطرح لإنهاء الانسداد السياسي الذي بات يقود الى ازمات تزيد من صعوبة الحياة على ملايين العراقيين”.واضاف، ان “حل مجلس النواب من الحلول المطروح لكنه مستبعد في ظل برلمان ناشئ بدأ مشواره قبل أشهر معدودة”، مبينا، ان “اغلب اعضاء مجلس النواب ليسوا مع خيار حل المجلس خاصة بوجود حكومة تصريف أعمال”.وتعيش البلاد منذ 8 اشهر في ظل انسداد سياسي، متمثل بعدم قدرة المجلس بتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، والشروع بتكليف رئيس الوزراء.ودعا الإطار التنسيقي، التيار الصدري الى التحالف معه وتقديم مرشح لرئاسة الوزراء يكون ممثل للمكون الشيعي، لكن التيار الصدري رفض التحالف، وأعلن أنه إما يشكل الحكومة مع التحالف الثلاثي الذي يرأسه، او يذهب الى المعارضة.

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