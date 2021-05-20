نائب:إيرادات نهر ديالى من دربندخان كردستان انخفضت لمعدلات غير مسبوقة

نائب:إيرادات نهر ديالى من دربندخان كردستان انخفضت لمعدلات غير مسبوقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب فرات التميمي، الخميس، بان ايرادات نهر ديالى من دربندخان كردستان انخفضت لمعدلات غير مسبوقة منذ 18 سنة.وقال التميمي في حديث صحفي،ان “النهر يعد المغذي الاساسي لبحيرة حمرين وهو يدعم خزينها المائي خاصة في مواسم الجفاف”.واضاف، ان “الازمة ليست مؤقتة وستزداد تعقيدا في الاشهر المقبلة ما يستدعي موقف حكومي عاجل بتشكيل خلية ازمة لوضع الحلول الانية لحسم مصير اكثر من مليون نسمة سيتضررون من الجفاف خلال الاشهر القادمة”.واشار الى، ان “ازمة الجفاف في بداياتها ولكنها ستكون قاسية جدا بعد حزيران وتموز لان مستوى خزين بحيرة حمرين لن يصمد في تلبية المتطلبات المتزايدة للمناطق الزراعية في ظل وجود خزين متدني جدا”.وتعاني ديالى من ازمة جفاف حادة بدات تضرب مناطق واسعة خاصة في محيط حوض حمرين وصولا الى حوض نهر ديالى الذي يمتد الى اطراف بعقوبة.

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