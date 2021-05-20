آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1976 شهيداً وجريحاً
وزير الخارجية اللبناني يقدم إستقالته
اليوم..الجلسة الطارئة الرابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أمريكا تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان لمجلس الأمن يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم..جلسة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:إيرادات نهر ديالى من دربندخان كردستان انخفضت لمعدلات غير مسبوقة
الإنسان النيابية:أزمة المياه تتفاقم جراء قطع المياه عن دجلة والفرات من قبل تركيا
الزراعة النيابية:تركيا تقطع المياه عن نهري دجلة والفرات لضعف الحكومة واِحتلال العراق
المنافذ الحدودية تدرس فتح 4 منافذ جديدة مع إيران والسعودية
بالوثيقة..نائب لمحافظ البصرة:لماذا لاتسحب العمل من الشركات الإيرانية المتلئكة؟!
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
-
- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN