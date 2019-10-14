نائب:إيران ترفض عودة العبادي لرئاسة الوزراء

نائب:إيران ترفض عودة العبادي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، الاثنين، إعادة رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي إلى رئاسة الوزراء مجددا، فيما رجح عدم لجوء رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.وقال طلوبي في تصريح صحفي، إن “القيادات السياسية ستجد شخصية بديلة لعبدالمهدي لرئاسة الوزراء في حال قام بتنفيذ وعده بالاستقالة من المنصب، إلا أن هذا لن يحدث لأسباب كثيرة في مقدمتها رفض ايران وسليماني ابلغه بذلك”.وأضاف، أنه “لا يمكن إعادة حيدر العبادي إلى رئاسة الوزراء لان ايران ترفض ذلك ايضا وقد ابلغت احزاب الحشد وحزب الدعوة، ولفت طلوبي إلى أن “الوضع السياسي في البلاد أخذ مجرى آخر بعد التصريحات الأخيرة لرئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض بشأن المظاهرات والاعتداء على المتظاهرين”. 

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