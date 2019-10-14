نائب:إيران ترفض عودة العبادي لرئاسة الوزراء

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تيار الحكمة:وزير الصحة الجديد لايعرف عن أوضاع العراق ما بعد 2003 ولم يخدم في مؤسسات الدولة
العبادي:11 ألف عنصر خارج نطاق القانون لحماية المسؤولين
العبادي:عبد المهدي هرب أثنين من حيتان الفساد خارج العراق
مصدر كردي:نيجيرفان ” يحذر” تركيا من استهداف المصالح التركية في الإقليم
نائب يطالب عبد المهدي بالإستقالة
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النزاهة النيابية تدعو إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية ومحاكمة من ابرمها
وزير العمل: عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ خلال أسبوع واحد أكثر من مليون و344 ألف مواطن
نائب:ارتفاع استيراد العراق للمشتقات النفطية إلى 5 تريليونات دينار سنويا
المالية النيابية:حكومة مسرور تضغط على الحكومة والبرلمان لتمرير موازنتها للعام 2020
الرافدين:تدني مستوى قروض البحوث العلمية في العراق
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إيران وأحزابها الميليشياوية في العراق ترفض إستقالة عبد المهدي
انتفاضة شباب العراق .. # إسقاط النظام الطائفي الفاسد
الانتخابات المحلية بين عزوف المواطن وتزوير النتائج ..مجالس المحافظات أس الفساد
لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
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- متابعات خاصة
واشنطن:عبد المهدي إيراني الإرتباط وعلاقاتنا مع العراق “باردة”
شباب العراق:مرجعية النجف خذلت الشعب واصطفّت مع معسكر يزيد
شباب الانتفاضة يطالبون بأقالة عبد المهدي وإحالته للقضاء بجريمة القتل المتعمد
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج واقسى العقوبات على إيران
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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