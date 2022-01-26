نائب:إيران تستخدم “داعش” ضد العراق لصالح مشروعها التدميري

نائب:إيران تستخدم “داعش” ضد العراق لصالح مشروعها التدميري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعترف نائب من ائتلاف المالكي، الاربعاء ، أن إيران تستخدم عصابات داعش الإجرامية كورقة ضغط على الحكومة العراقية لادامة تواجد نفوذها في العراق، فيما اشار إلى أن ادواتها المتمثلة بالحشد الشعبي وأحزابه وحوزات النجف تعمل على تفتيت وحدة العراقيين عبر الفتن.واضاف النائب الذي رفض الكشف عن أسمه لحساسية الموضوع ، إن “دور إيران في العراق مشبوه وغير سليم، ولا تراعي أي مبدأ قانوني أو اخلاقي”، مبيناً أن “طهران تستغل ملف داعش الارهابي سياسياً، فهي من تحرك خلايا هذه العصابات لأهدافها الخاصة وزرع الفتنة وتفتيت الشعب”.وتابع، أن “النفوذ الإيراني يحكم بمبدأ القوة وأثارة البلبلة بعيداً عن اخلاقيات السياسية العامة والأعراف والقوانين الدولية وبعيداً حتى عن الإنسانية التي صدعت إيران خامئني رؤوس العالم بها”، مشيراً الى أن “إيران تحاول ان توصل رسالة مفادها ان من يخرج من الطوق الإيراني سيتعرض الى تدمير سياسي ومشكلات أخرى”.واوضح النائب ، أن “إيران تستعمل داعش كورقة ضغط على الحكومة العراقية من أجل ديمومة تواجد ميليشياتها داخل العراق بذريعة حماية البلاد من داعش وإيران هي حاضنة داعش والقاعدة”.

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