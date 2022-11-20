نائب:إيران وتركيا والكويت تنتهك السيادة العراقية والبرلمان “ساكت”

نائب:إيران وتركيا والكويت تنتهك السيادة العراقية والبرلمان “ساكت”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- خاطب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل علي اغا، رئاسة البرلمان والنواب خلال جلسة أمس  السبت، بشأن ملف وصفه “أهم من المياه والهواء والمأكل”.وقال اغا خلال مداخلته، إن “العراق يتعرض لانتهاكات مستمرة من ايران وتركيا والكويت، ونحن السلطة الاعلى في البلاد صامتون”.وأضاف أن “ملف سيادة البلاد أهم من المياه والمأكل والهواء”، مبينا ان هناك “عملية تركية مرتقبة ستجتاح منطقة سنجار، وهناك تهديد باجتياح بغداد”.وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تلقي الحكومة العراقية تهديدا من قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني بـ”عملية عسكرية غير مسبوقة” في حال عدم اتخاذ موقف تجاه المعارضة المسلحة الايرانية في الاراضي الكردية داخل العراق.والكويت  تغلق المنفذ البحري الوحيد على العراق وتهدد سيادته.

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