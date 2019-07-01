نائب:اتفاق سياسي على بقاء 450 وكيلا ومديرا عاما في مناصبهم

نائب:اتفاق سياسي على بقاء 450 وكيلا ومديرا عاما في مناصبهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن اتحاد القوى العراقية، صفاء الغانم، الاثنين (1 تموز 2019)، عن اتفاق جرى بين الكتل السياسية لإبقاء 450 وكيلاً ومديراً عاماً في مناصبهم .وقال الغانم في تصريح صحفي، إن “أسباب تمديد الرئاسات الثلاث العمل بالوكالة حتى يوم الرابع والعشرين من تشرين الأول المقبل، تكمن في أن الوقت المتبقي غير كاف لمراجعة وتدقيق كل السير الذاتية الخاصة بالمرشحين”، لافتاً إلى أن “الكتل السياسية اتفقت قبل ثلاثة أيام على التمديد”.وأضاف أن “الاتفاق بين الكتل توصل إلى إعادة طرح أكثر من (450) وكيلاً ومديراً عاماً يشغلون هذه المناصب والمواقع منذ عدة سنوات، وبالتالي تفضل الكتل البرلمانية الإبقاء عليهم وعدم التفريط بهذه الخبرات.”وأشار الغانم الى أن “الخلافات على بعض هذه المواقع بسيطة وممكن حلّها خلال فترة التمديد التي تصل إلى ثلاثة أشهر”، مؤكداً أن “الفترة المقبلة كافية لحسم هذه الدرجات وتقديمها الى البرلمان “.ويتوقع النائب عن محافظة البصرة أن “يصوت مجلس النواب على التمديد لعمل الوكلاء والمدراء العامّين الذين يديرون مناصبه بالوكالة في الجلسة المقبلة.”وبعد إدراج الفقرة في قانون الموازنة، شكّل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لجنة تقييمية من مجلس الوزراء ومن مكتبه لمراجعة أداء المدراء العامين ووكلاء الوزارات لاستكمال الترشيحات وتقديمهم الى الكتل البرلمانية للموافقة عليهم.فيما أبدت كتل متعددة اعتراضها وتحفظها على عملية اختيار وكلاء الوزارات والمدراء العامّين الجدد، واتهمت تحالفي سائرون والفتح بالهيمنة على أكبر عدد من هذه المواقع والمناصب بعدما انفردت بإجراء لقاءات ثنائية بينهما.

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