نائب:اجتماع الإطار والتيار قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نائب:اجتماع الإطار والتيار قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب وعضو الإطار التنسيقي ثائر مخيف، الأربعاء، موعد الاجتماع المقبل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.وقال مخيف في تصريح صحفي، إن “الاجتماع المقبل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري سيكون قبل جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة تشكيل الكتلة الأكبر ومواصفات رئيس الوزراء”.وأضاف أن “جلسة البرلمان المعنية بتشكيل الحكومة وحسم ملف رئاسة الجمهورية يوم 26 من الشهر الحالي ومن المستبعد أن تكون بدون اتفاقات مسبقة او تفاهمات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.ولفت إلى “أهمية وضرورة توحيد القرار الشيعي وتشكيل الكتلة الأكبر في المرحلة المقبلة لانها ستكون مرحلة حساسة لا تتحمل أخفاقات جديدة”.

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