نائب:اجتماع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية

نائب:اجتماع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الاحد , ان قانون الانتخابات امر مضى به البرلمان دستوريا ولا رجعة فيه ومن يطالب بتعديله عليه سلك الأطر الدستورية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية , مبينا ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية سيناقش فقط آلية توزيع الدوائر وهو اجراء فني .وقال المسعودي في تصريح صحفي , ان ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حسم امس الجدل حول مطالبة بعض القوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات وبين انه لارجعة فيه لكونه مستوفي كامل الأطر الدستورية بالتشريع ” .وأضاف، أن “رؤساء الكتل السياسية ستجري اجتماعات مكثفة، لحسم آلية التوزيع والذهاب نحو التصويت للآلية “، مرجحاً “تمرير المحلق الانتخابي، خلال الأيام القليلة القادمة”.يذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اعلن امس خلال جلسة مجلس النواب انه لايمكن تقديم أي طلب لتعديل قانون الانتخابات لكونه صوت عليه بالمجمل .

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