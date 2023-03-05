نائب:احالة ملفات 14 مشروعا وهميا بكلفة 36 مليار دينار للنزاهة

نائب:احالة ملفات 14 مشروعا وهميا بكلفة 36 مليار دينار للنزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب صلاح زيني، الاحد، احالة 14 مشروعا وهميا بكلفة 36 مليار دينار للنزاهة.وقال زيني في حديث صحفي،ان” ملف الفساد في مشاريع ديالى كبير جدا ويستدعي مراجعة شاملة من أجل الحفاظ على المال العام”.واضاف،انه” قدم طلب رسمي بالتحقيق 14 مشروعا وهميا بكلفة 36 مليار دينار في ديالى “لافتا الى ان 90″% من مشاريع ديالى طرق تعاني من اختلاف الكميات والاطوال وتثير الكثير من شبهات الفساد المالي والاداري التي ستحقق بها الجهات الرقابية المختصة”.وتعاني ديالى من فساد كبير في المشاريع الخدمية وفق تأكيدات من بعض النواب الذين رفعوا تقارير الى الهيئات الرقابية للتحقيق بها”،وأكدوا النواب ان المحافظة ساقطة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا بيد ميليشيا بدر التي يتزعمها محافظ ديالى بإشراف هادي العامري.

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