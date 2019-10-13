نائب:ارتفاع استيراد العراق للمشتقات النفطية إلى 5 تريليونات دينار سنويا

نائب:ارتفاع استيراد العراق للمشتقات النفطية إلى 5 تريليونات دينار سنويا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد نائب بتحالف الفتح السياسة النفطية التي تتبعها الحكومة بالاعتماد على الاستيراد للعديد من المشتقات النفطية، مبينا ان الاستيراد العراقي للمشتقات النفطية ارتفع إلى 5 تريليونات دينار سنويا.وقال النائب فاضل الفتلاوي في حديث صحفي، ان “السياسة النفطية في العراق يشوبها الكثير من الأخطاء من ناحية التصدير وما يرافقها من عمليات احتراق لبعض العناصر والاعتماد على العمالة الأجنبية”.وأضاف ان “الفساد في العقود النفطية هو الأخر وراء عدم تطوير واقع العمل في المصافي مما دفع العراق للاعتماد على  الاستيراد لتغطية حاجة العراق المحلية من المشتقات البنزين والكاز غيرها”.وأوضح انه “نتيجة السياسة الخاطئة ارتفع استيراد العراق للمشتقات النفطية سنويا الى 5 تريليونات دينار”.

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