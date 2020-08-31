نائب:ارتفاع في عدد النواب المصابين بالكورونا

نائب:ارتفاع في عدد النواب المصابين بالكورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو خلية الازمة في مجلس النواب، عباس عليوي، اليوم الاثنين، أن عدد النواب المصابين بفيروس كورونا يرتفع بشكل يومي.وقال عباس عليوي، في حديث صحفي، انه “حتى الساعة لا توجد اي حصيلة رسمية ودقيقة لعدد النواب المصابين بفيروس كورونا المستجد، لكن العدد ليس بقليل وهو في ارتفاع يومي”.وبين عضو خلية الازمة في البرلمان، أن “مجلس النواب، سيعاود عقد جلسات بداية الشهر المقبل”.وكان النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، قد علق الخميس (27 آب 2020)، على تأثير فيروس كورونا على النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان العراقي، فيما أشار إلى أن أهمية جدول الأعمال هو من يحدد اكتمال النصاب القانوني.وقال المسعودي في حديث ، إن “مجلس النواب العراقي سوف يعاود عقد جلساته في الخامس من الشهر المقبل، وبكل تأكيد أن فيروس كورونا، سيكون له تأثير على قضية حضور النواب من عدمه، خصوصاً مع وجود عشرات الاصابات في صفوف النواب وحمايتهم وموظفي البرلمان”.وأضاف، أن “حضور النواب لجلسات البرلمان المقبلة يعتمد ايضا على اهمية جدول اعمال الجلسات، فإذا كان الجدول مهماً، ويتم التصويت على قوانين مهمة، كقانون الانتخابات او المحكمة الاتحادية، وغيرها، فبكل تأكيد سيكون هناك نصاب قانوني لغرض تمريرها، لكن اذا كان الجدول دون أهمية، فغالبية النواب لن يحضروا، خصوصاً مع وجود الخشية من الاصابة بفيروس كورونا”.

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