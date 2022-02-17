نائب:استئناف جلسات المجلس الأسبوع المقبل

نائب:استئناف جلسات المجلس الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي ، الخميس، استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية في الاسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا المهمة.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “استئناف جلسات مجلس النواب أمر ضروري لمتابعة التشريعات المهمة”، مبينا أن “الأزمة السياسية في طريقها إلى الحلحلة”.وأضاف أن “هناك الكثير من الأمور لابد لمجلس النواب عقد جلساته الاعتيادية خلال الأسبوع المقبل”، مشيرا الى انه “بامكان أعضاء مجلس النواب تقديم طلبات لرئاسة مجلس النواب يطالبون من خلالها بعودة عمل المجلس”.وكانت الكتلة الصدرية طالبت خلال مؤتمر صحفي، امس الأربعاء، رئاسة مجلس النواب الإسراع في تشكيل اللجان النيابية وفقا للخبرة والاختصاص . 

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