نائب:استجواب وزيري المالية والتجارة قريباً

نائب:استجواب وزيري المالية والتجارة قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن “اقتدار وطن” حيدر علي شيخان، الثلاثاء، أن مجلس النواب مقبل على استجواب وزيري المالية والتجارة خلال الأيام القليلة القادمة.وقال شيخان في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب مقبل في دورته الحالية على اكمال ملف الاستجوابات التي سيستهلها بوزيري المالية علي علاوي والتجارة علاء الجبوري على خلفية ملفات عدة”.وأضاف أن “هناك تحرك نيابي لاقالة عددا من وكلاء الوزارات والمدراء العاملين لاتمام ملف عملية اصلاح مؤسسات الدولة”.وأشار شيخان إلى أن “هناك طلبات عدة قدمت من نواب لاستجواب عددا من الوزراء داخل قبة البرلمان”، مؤكدا أن “البرلمان بدورته الحالية مع صعود النواب المستقلين الضرب بيد من حديد على المفسدين ومحاسبتهم داخل مجلس النواب”.وكان النائب المستقل هادي السلامي أعلن في وقت سابق، عن جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير النفط احسان عبد الجبار على خلفية رفع أسعار النفط الأسود لأصحاب معامل الاسفلت المؤكسد. 

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