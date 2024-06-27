نائب:استجواب وزير الكهرباء أصبح أمراً مطلوبا لفشله ولتصريحاته المخالفة للواقع

نائب:استجواب وزير الكهرباء أصبح أمراً مطلوبا لفشله ولتصريحاته المخالفة للواقع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري،الخميس، عن التوجه لاستجواب وزير الكهرباء الفاشل زياد علي فاضل داخل قبة البرلمان، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمام مجلس الوزراء مؤخرا.وقال السعبري في حديث صحفي، ان “تصريحات وزير الكهرباء زياد علي فاضل امام مجلس الوزراء حول زيادة الاحمال، إن صحت فأن العراق أمام كارثة”، مبينا ان “هذا التصريح يصدر لأول مرة ولم نسمع سابقا ان معدل الأحمال في العراق وصل إلى 29 ألف ميغاواط”. وتساءل “كيف يحتاج العراق اليوم إلى زيادة 18 ألف ميغاواط في سنة واحدة؟ وهل من المعقول أن تصل الزيادة إلى 65% في هذه السنة؟ وهل وصل عدد سكان العراق إلى 75 مليون نسمة؟”،مبينا انه “مع كل الأحمال والعشوائيات التي حاول الوزير أن يجعلها سبباً لفشل الوزارة، نحتاج اليوم إلى موقف واضح من مجلس النواب تجاه هذا التصريح الذي يحاول وزير الكهرباء من خلاله رمي الكرة في ملعب المواطن لفشله”. ودعا السعبري الى “المبادرة في جمع تواقيع لاستجواب الوزير، على خلفية تصريحاته الأخيرة”، مشددا على “ضرورة استجواب وزير الكهرباء للتحقق من صحة المعلومات التي ذكرها في الجلسة، ومعرفة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال هذه الكارثة”. واكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، ان معدل الحمل المطلوب في مثل هذا الوقت من العام الماضي هو 29 الف ميغاواط، الا حمل الذروة الذي ثبت خلال هذا العام هو 48 الف ميغاواط، أي ان العراق شهد مع تغير درجات الحرارة اكثر من 18 الف ميغاواط حمل مطلوب”، لافتا الى ان “هناك معدل نمو بالأحمال بلغ 20 بالمئة وهذا الارتفاع سبب مشكلة”.

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