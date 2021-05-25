نائب:استجواب وزير المالية حول الأموال المدفوعة لإقليم كردستان بدون التزامها بتعهداتها المالية

نائب:استجواب وزير المالية حول الأموال المدفوعة لإقليم كردستان بدون التزامها بتعهداتها المالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الثلاثاء , عن اهم محاور التي سيناقشها النائب المستجوب يوسف الكلابي بجلسة استجواب وزير المالية محمد علاوي الاثنين المقبل.وقال المسعودي في تصريح صحفي , ان ” اهم الموضوعات التي سيتم طرحها باستجواب وزير المالية محمد علاوي من قبل النائب يوسف الكلابي تتضمن الاستفسار عن الأموال المدفوعة لإقليم كردستان وكذلك عن اخفاقاته بتنظيم السياسية المالية وعن القروض التي وردت في موازنة العام الحالي والقروض السابقة ” .وأضاف ان ” الاستجواب سيقوم على ثلاثة اركان الأول تحديد الأسئلة والاجابات والثاني ابتعاده عن الاستهداف السياسي واعتمادالاسئلة بشكل مهني اما الركن الثالث سيصار الى طرح التصويت على القناعة بالاجوبة من عدمها”.وأشار المسعودي الى أن “النواب سيركزون في قناعتهم من عدمها على ضوء الإجابة من الناحية المهنية بعيدا عن الاستهداف السياسي ” .

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