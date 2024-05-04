نائب:استحالة إصلاح خدمة الكهرباء في العراق ما دام القرار إيرانيا

نائب:استحالة إصلاح خدمة الكهرباء في العراق ما دام القرار إيرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو مجلس النواب، محمد نوري العبد ربه، الخميس، تشغيل الكهرباء لمدة 24 ساعة في العراق ما دام القرار بيد إيران .وقال العبد ربه في تصريح متلفز ، ان “هناك استهلاك عالي للطاقة الكهربائية في العراق، حيث ان التوجه لاضافة 200 ميغا واط للمنظومة لن يحل المشكلة”، لافتا الى ان “إيران واتباعها في العراق يرفضون إصلاح الخدمة الكهربائية”.وأضاف ان “العراق يستهلك 80% من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، والحكومة باشرت العمل بالاعتماد على الغاز المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتشغيل محطات الكهرباء”.وبين ان “الحديث عن تشغيل الكهرباء لمدة 24 ساعة لن يتحقق مالم يتم الخلاص من النفوذ الإيراني “.واكد ان “الطاقة الشمسية بالإمكان الاعتماد عليها كمصدر مهم لتوليد الكهرباء، والحاجة للكهرباء الوطنية ستكون في الليل أكثر مما هي في النهار حال اعتماد هذه المنظومة، وهناك حاجة لتجهيز المناطق الفقيرة بالمنظومة الشمسية لقلة استهلاك الكهرباء فيها”.

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