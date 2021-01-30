نائب:استحقاقات الإقليم في الموازنة لم تحسم لحد الأن

نائب:استحقاقات الإقليم في الموازنة لم تحسم لحد الأن
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب المستقل عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , ان استحقاقات الإقليم في الموازنة لم يتم حسمها لحد الان , مشيرة الى ان اللجنة السباعية في اللجنة المالية مازالت تعقد اجتماعتها مع الطرف الكردي للوصول الى توافق.وقالت نصيف في تصريح صحفي: ان “اللجنة المالية النيابية قطعت شوط كبير في انجاز موازنة العام الجاري حيث انها رفضت العديد من المقترحات التي قدمتها الحكومة خلال الموازنة التي رفعتها لمجلس النواب ” .واضافت ان ” اللجنة المالية لم تحسم استحقاقات الإقليم لحد الان وانها مازالت العقبة النهائية امام انجاز الموازنة”, مبينة ان ” الوفد الكردي حاول بطرق ملتوية الحصول على اكثر من استحقاقه المحدد بـ % 12 تقريبا وذلك عن طريق تخصيص مواد خاصة فيما يتعلق بدفع استحقاق الشركات النفطية ورواتب البيشمركة والموظفين وغير ذلك”.وأشارت نصيف الى ان ” اللجنة السباعية المنبثقة من اللجنة المالية مازالت تعقد اجتماعاتها مع الطرف الكردي للوصول الى اتفاق نهائي ” . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *