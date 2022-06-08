نائب:استضافة الكاظمي حول التوغل التركي وتخفيض مناسيب المياه لدجلة والفرات

نائب:استضافة الكاظمي حول التوغل التركي وتخفيض مناسيب المياه لدجلة والفرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل علاء الحيدري ، الأربعاء ، عن حراك برلماني لاستضافة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب لمناقشة الاعتداءات التركية.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الاستضافة تأتي لمناقشة العديد من الملفات الأمنية وفي مقدمتها الخروقات التركية المستمرة على الاراضي العراقية”.وأضاف أن “الخروقات التركية اليومية على الأراضي العراقية تشكل خطرا على الأمن القومي العراقي”، لافتا الى ان “هناك حراك برلماني من كتل سياسية مختلفة من أجل استضافة الكاظمي داخل البرلمان”.وأشار الحيدري إلى أن “التدخل التركي السافر في شؤون العراق لا مسوغ قانوني له”.وكان النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي اتهم في وقت سابق، حكومة الكاظمي والإقليم بالتواطؤ مع تركيا ، فيما أعلن عن وجود تحرك نيابي لردعها عن تلك العمليات التي تطلقها صوب الأراضي العراقية .

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