نائب:استضافة حكومة الكاظمي في البرلمان لمناقشة الموازنة العامة

نائب:استضافة حكومة الكاظمي في البرلمان لمناقشة الموازنة العامة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي محمد البلداوي , الخميس , ان مجلس النواب سيستضيف رئيس مجلس الوزراء وعدد من اركان حكومته من الوزراء وشخصيات لها علاقة بمشروع قانون الموازنة بعد القراءة الأولى, مبينا ان الاستضافات ستكون على حدة لكل شخصية لتوجيه أسئلة واستفسارات تخص فقرات الموازنة .وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” مجلس النواب سيستضيف رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء المعنين , إضافة الى عدد من الشخصيات التي لها علاقة مباشرة بمشروع الموازنة بعد القراة الأولى للموازنة”.وأضاف ان ” الاستضافات ستكون على شكل منفرد وذلك لتوجيه عدة أسئلة واستفسارات بشان ماورد من فقرات لغرض التوضيح حتى يتم طرح الآراء خلال الجلسة الثانية”.وأشار البلداوي إلى أن “النظام الداخلي يؤكد ان تكون القراءة الثانية بعد القراءة الأولى خلال 48 ساعة وهذا يتطلب جهدا كثيرا” .

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